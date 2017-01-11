На Исаакиевском соборе появился баннер «Не РПЦ»

Как рассказали «Фонтанке» очевидцы и участники перфоманса, изначально планировалось вывесить баннер «Слава Богу не РПЦ» из трех частей, однако в связи с тем, что за молодыми людьми постоянно следовали полицейские, удалось повесить лишь одну из растяжек. Она провисела 3 минуты, после чего правоохранители ее сняли с колоннады и отобрали остальные атрибуты акции у молодых людей. Несмотря на вмешательство правоохранительных органов, никто из представителей «Весны» задержан не был.

Напомним, накануне губернатор Георгий Полтавченко подтвердил информацию «Фонтанки» о том, что Исаакиевский собор передадут РПЦ. Ранее градоначальник противился этому решению, год назад отказав митрополии в ответ на их запрос.