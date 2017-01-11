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16:24 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе спасли мужчину, которого 11 дней держали в неволе по заказу супруги

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости (Крым). Севастопольские правоохранители освободили мужчину, которого с целью получения выкупа похитили накануне Нового года. По факту похищения человека, совершенного группой лиц из корыстных побуждений и с применением насилия, следственные органы Севастополя возбудили уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в пресс-службе Следкома России по Севастополю, в декабре 2016 года на улице Адмирала Макарова четверо мужчин насильно поместили 36-летнего горожанина в автомобиль и привезли его в квартиру одного из домов по проспекту Октябрьской Революции. Они заперли его и на протяжении 11 дней силой удерживали. Целью похитителей было получение от мужчины миллиона рублей.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности подозреваемых и местонахождение похищенного.

«Он был освобожден сотрудниками ОМОН “Беркут” управления Росгвардии по городу Севастополю. Задержанными оказались четверо граждан в возрасте от 24 до 39 лет. В отношении подозреваемых по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в Следкоме. — Кроме этого, в рамках расследования уголовного дела следствием установлено, что похищение мужчины организовала его супруга, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста».

Как сообщил потерпевший следователям, это не первая попытка его похищения, однако ранее с соответствующим заявлением в правоохранительные органы он не обращался.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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