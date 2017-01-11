История с «флагом» вместо тряпки на стройке в Астане получила продолжение

Информацию о том, что государственный флаг Казахстана используется вместо половой тряпки на стройке в Астане опровергли в Управлении внутренней политики города Астаны, передает Tengrinews.kz.

«11 января 2017 года в СМИ появилась информация о том, что на левом берегу Астаны на стройке рядом со зданием Генеральной прокуратуры государственный флаг Республики Казахстан используется вместо половой тряпки. Сотрудниками МПС УВД района “Есиль” города Астаны был проверен данный строящийся объект» — говорится в сообщении.

Сообщается, что директором строительной фирмы ТОО Agulan PVC, которая ведет строительно-монтажные работы на объекте «Гостинично-офисный комплекс» по улице Орынбор южнее улице Сагынак, Хамитовым А. Н. даны объяснения по данному факту.

«Так, выяснилось, что эта ткань голубого цвета с казахским орнаментом не является государственным символом и раннее использовалась для покрытия юрты. После того как ткань пришла в негодность, ее стали использовать для украшения забора», — добавили в управлении. По данным ведомства, в данный момент полотно используется вместо полога на стройплощадке.

В управлении также напомнили, что в соответствии с УК РК надругательство над государственными символами Республики Казахстан наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.