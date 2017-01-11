Студенты приоритетных специальностей получат повышенную стипендию

Минобрнауки распределило квоты президента для тех, кто будет двигать вперед нашу экономику. Всего стипендию будут получать 2700 человек.

Стипендию правительства будут выплачивать 4 500 студентам, которые учатся на приоритетных направлениях. Вузы Минобрнауки, а также региональные, муниципальные и частные университеты получат 3612 квот. В военных вузах будет 236 таких студентов, в медуниверситетах и медакадемиях — 186.

Все остальные студенты, аспиранты, курсанты и адъюнкты, которые учатся на других специальностях, тоже могут получать и стипендию президента, и стипендию правительства. Для них выделено 1400 квот на президентскую стипендию и 1500 квот на стипендию правительства.

Напомним, президентская стипендия появилась в России в 1993 году и назначается на один год для студентов, на срок до трех лет — для аспирантов. Общий размер президентской стипендии для студентов — 2200 рублей. Для тех, кто учится на приоритетных направлениях подготовки, — 7 000 рублей. Аспиранты могут рассчитывать на 4 500 рублей, а если речь идет о приоритетных направлениях — 14 тысяч рублей в месяц.

Приоритетные направления

— прикладная математика;.

— радиотехника;.

— приборостроение;.

— оптотехника;.

— ядерная энергетика и теплофизика;.

— двигатели летательных аппаратов;.

— наноинженерия;.

— наноматериалы;.

— медицинская биохимия;.

— фармация.

Полный список приоритетных направлений.