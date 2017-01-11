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16:56 (мск), источник: Российская газета

Студенты приоритетных специальностей получат повышенную стипендию

Студентам, которые учатся на приоритетных направлениях, связанных с модернизацией и развитием технологий, будут выплачивать повышенную стипендию.

Источник: РИА "Новости"

Минобрнауки распределило квоты президента для тех, кто будет двигать вперед нашу экономику. Всего стипендию будут получать 2700 человек.

Больше всего квот у вузов Минобрнауки, региональных, муниципальных и негосударственных — 2167, Минобороны — 141, Минздрава — 11 1 и Федерального агентства связи — 81.

Стипендию правительства будут выплачивать 4 500 студентам, которые учатся на приоритетных направлениях. Вузы Минобрнауки, а также региональные, муниципальные и частные университеты получат 3612 квот. В военных вузах будет 236 таких студентов, в медуниверситетах и медакадемиях — 186.

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Все остальные студенты, аспиранты, курсанты и адъюнкты, которые учатся на других специальностях, тоже могут получать и стипендию президента, и стипендию правительства. Для них выделено 1400 квот на президентскую стипендию и 1500 квот на стипендию правительства.

Напомним, президентская стипендия появилась в России в 1993 году и назначается на один год для студентов, на срок до трех лет — для аспирантов. Общий размер президентской стипендии для студентов — 2200 рублей. Для тех, кто учится на приоритетных направлениях подготовки, — 7 000 рублей. Аспиранты могут рассчитывать на 4 500 рублей, а если речь идет о приоритетных направлениях — 14 тысяч рублей в месяц.

Приоритетные направления

— прикладная математика;.

— радиотехника;.

— приборостроение;.

— оптотехника;.

— ядерная энергетика и теплофизика;.

— двигатели летательных аппаратов;.

— наноинженерия;.

— наноматериалы;.

— медицинская биохимия;.

— фармация.

Полный список приоритетных направлений.

Комментарии
1
Пилигрим
и будут там учиться детишки.....
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