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17:41 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже на 8 часов закроют движение по улице Революции 1905 года

Там в это время будут расчищать снег.

Воронеж ночью продолжают постепенно расчищать от снега. С 22:00 среды, 11 января, в городе перекроют движение по улице Революции 1905 года.

Проехать нельзя будет по участку от Плехановской до улицы 9 Января. Ограничение будет действовать до 6:00 четверга, 12 января. Здесь будут расчищать проезжую часть и вывозить снег.

В мэрии приносят воронежцам извинения за неудобства и просят заранее выбирать пути объезда.

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