В Воронеже на 8 часов закроют движение по улице Революции 1905 года
Там в это время будут расчищать снег.
Там в это время будут расчищать снег.
Воронеж ночью продолжают постепенно расчищать от снега. С 22:00 среды, 11 января, в городе перекроют движение по улице Революции 1905 года.
Проехать нельзя будет по участку от Плехановской до улицы 9 Января. Ограничение будет действовать до 6:00 четверга, 12 января. Здесь будут расчищать проезжую часть и вывозить снег.
В мэрии приносят воронежцам извинения за неудобства и просят заранее выбирать пути объезда.