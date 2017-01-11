В Воронеже на 8 часов закроют движение по улице Революции 1905 года

Воронеж ночью продолжают постепенно расчищать от снега. С 22:00 среды, 11 января, в городе перекроют движение по улице Революции 1905 года.

Проехать нельзя будет по участку от Плехановской до улицы 9 Января. Ограничение будет действовать до 6:00 четверга, 12 января. Здесь будут расчищать проезжую часть и вывозить снег.

В мэрии приносят воронежцам извинения за неудобства и просят заранее выбирать пути объезда.