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18:19 (мск), источник: m24.ru

Писатель Джордж Р. Р. Мартин пообещал дописать книгу «Ветра зимы» в 2017 году

Именно «Ветра зимы» легли в основу сериала «Игра престолов».

Источник: AP 2016

Писатель Джордж Р. Р. Мартин, создавший вселенную «Игры престолов», пообещал дописать книгу «Ветра зимы» в 2017 году. Об этом Мартин написал в своем блоге.

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«Я еще не закончил, но добился прогресса, хотя и не такого, на который рассчитывал год назад. Я надеялся, что к этому времени я уже закончу над ней работать, — написал Мартин. — Я думаю, что книга выйдет в этом году. (Но эй, я думал, то же самое[/URL] в прошлом году)».

Еще два года назад, в апреле 2015, Джордж Мартин опубликовал отрывок на своем сайте. Шестая книга «Ветра зимы», предположительно, станет предпоследней частью его знаменитого цикла «Песнь Льда и Пламени».

Пятый роман саги, «Танец с драконами», увидел свет в 2011, и с тех пор Мартин держит поклонников истории в томительном ожидании. о седьмой части известно, что она будет называться «Грезы о весне».

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