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22:47 (мск), источник: N + 1

Итальянские палеонтологи нашли гигантского боевого гуся

Итальянские палеонтологи обнаружили кости древнего гигантского гуся, обитавшего на средиземноморских островах от 6 до 9 миллионов лет назад. Особенности строения крыльев птицы говорят о том, что гусь не мог летать, но умел драться. Описание работы опубликовано в журнале The Royal Society Publishing.

По оценкам ученых, вес гуся Garganornis ballmanni достигал 22 килограммов при росте полтора метра — это самый крупный представитель из когда-либо живущих отряда гусеобразных, который включает в себя уток, гусей и лебедей (для сравнения, из современных представителей отряда самым крупным является лебедь-шипун, достигающий массы 13 килограммов). Кости древнего гуся обнаружены в центральной Италии — регионе, покрытом островами в эпоху миоцена.

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Кости крыльев обнаруженного гуся оказались сравнительно короткими — скорее всего, гусь не умел летать. Характерное строение карпометакарпуса (эквивалента костей кисти рук человека) гигантского гуся со специфической шишкой наблюдается у современных птиц, которым приходится бороться с сородичами — это некоторые виды уток и гусей; таким же строением костей отличался ископаемый вид Pezophaps solitaria, ближайший родственник дронта. Кость, покрытая жесткой кожей, действительно может быть опасным оружием, способным ломать кости противнику.

Ученые предполагают, что основной причиной такой специфической боевой адаптации крыльев у гигантских гусей была борьба за территорию. Утки и гуси, живущие на островах, часто переходят от водного к наземному образу жизни — из-за нехватки пресной воды птицы перебираются в леса. В этом случае птицы вынуждены защищать свою территорию для того, чтобы обеспечить достаточное пропитание для своего потомства. Скорее всего, хищников на островах было немного — так что гигантский гусь постепенно утратил способность летать. Опасность для птенцов могли представлять сипухи и орлы, но взрослые особи были в состоянии защитить потомство за счет своих внушительных размеров. Вероятно, размеры можно объяснить и сезонным питанием — птицы наедались за лето впрок, чтобы пережить холодный зимний сезон. По мнению ученых, эти специфические островные условия привели к формированию гигантского агрессивного гуся, способного защитить птенцов от любых хищников, а свою территорию от конкурентов.

Надежда Бессонова

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