Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Философия slow life: как научиться жить и не спешить
"Там настоящий кураж": Цекало об украинской версии телешоу из РФ
Джоли и Питт примирились ради детей
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Кот Красавчик помог родить козеКот по имени Красавчик выступил в роли акушера (ну, почти) для беременной козы в приюте для животных
Джоли и Питт примирились ради детей
Британка рассказала об ужасах кесарева сечения
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов ЖКХ
Бесплатную приватизацию снова продлят
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем закончится конфликт в Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Украине предложили компромисс по Донбассу: реакция Киева - СМИ
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
4040 самых красивых снимков 2016 года
15Второй зимний Московский Велопарад
1135-летие герцогини Кембриджской
25События года в фотографиях
18:57 (мск), источник: Фонтанка

Станцию метро «Лесная» закроют на 11 месяцев

Станция метро «Лесная» закроется на капитальный ремонт 28 января. Об этом «Фонтанке» сообщили в «Петербургском метрополитене».

Источник: РИА "Новости"

Работы продлятся 11 месяцев и будут аналогичны тем, что ранее проводились на станции «Елизаровская»: гидроизоляция наклонного хода, капремонт вестибюля и эскалаторов и замена облицовки стен и пола.

В декабре после 11-месячного ремонта была открыта станция метро «Елизаровская». Помимо капитальных работ, там была проведена модификация турникетов и системы видеонаблюдения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Последняя капля Резервного фонда
Глава МИД Канады оказалась под санкциями России
Тиллерсон обвинил Россию в игнорировании интересов США
Российские биатлонисты упустили победу в эстафете на этапе КМ
Три заместителя главы «Почты России» Страшнова покинули посты
Госдума одобрила декриминализацию побоев в семье
Студенты приоритетных направлений получат повышенную стипендию
Легендарный бразильский стадион разграбили за полгода
Спорт
Драма в Рупольдинге: россияне упустили победу на финишной прямой Мужская сборная России по биатлону лидировала на протяжении трех этапов в эстафете в Рупольдинге, но на финишном этапе норвежцы вырвали победу
Авто
Обновленная Skoda Octavia: зачем ей фары в стиле «Мерседеса» Skoda представила обновленную версию своего главного хита: Octavia. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж с этого события. Рекомендуем смотреть статью от конца к началу
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь