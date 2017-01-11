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21:57 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Прогноз погоды на 12 января

12 января погода в республике будет определяться областью пониженного давления.

Источник: ГТРК Башкортостан

Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, слабый гололёд. Ветер юго-западный и южный, умеренный со скоростью около двух метров в секунду.

Температура воздуха ночью -9 -14 градусов, при прояснениях до 20 градусов ниже нуля. Днём 4−9 градусов мороза.

В Уфе ночью -9 -11 градусов, днём прогнозируется потепление до 7 градусов ниже нуля. Относительная влажность воздуха от 76 до 90 процентов, атмосферное давление 756−758 миллиметров ртутного столба.

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