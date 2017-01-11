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11 января, источник: Sputnik.by

ГАИ попросила водителей быть аккуратнее 12 января

В сложных погодных условиях пешеходы также должны проявлять особую внимательность и использовать световозвращающие элементы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 янв — Sputnik. Госавтоинспекция Беларуси обратилась к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, сообщила Sputnik старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.

Согласно прогнозам синоптиков, в четверг, 12 января, практически на всей части территории республики ожидается мокрый снег, на дорогах — гололедица.

«Госавтоинспекция призывает автомобилистов выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения», — рассказала Банадык.

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Она напомнила, что в сложные погодные условия важно обеспечить хороший обзор и быть заметными для других участников дорожного движения. Собеседница агентства подчеркнула необходимость включения ближнего света фар. Водители также должны быть особо внимательны при проезде пешеходных переходов.

В свою очередь пешеходам, по словам Банадык, следует помнить, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной и остановочный путь любого транспортного средства, при применении экстренного торможения автомобиль может уйти в неуправляемый занос.

«В связи с эти пешеходам не следует рисковать собственной безопасностью, необходимо переходить дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях ограниченной видимости необходимо обеспечить свою видимость на дороге, используя световозвращающие элементы», — сказала она.

В ГАИ представили статистику, согласно которой в декабре 2016 года и за десять дней текущего на дорогах республики в ДТП погибло 60 человек, из которых 42 — пешеходы.

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