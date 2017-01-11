В Беларуси упростили гигиенические требования парикмахерским, баням и саунам

Соответственно исключается пункт о необходимости иметь в парикмахерских запас моющих и дезинфицирующих средств. Если раньше стирку грязного белья и специальной одежды было необходимо проводить централизованно в прачечных, то теперь это возможно в подсобных помещениях парикмахерских при создании там условий для сушки.

Как сообщили БЕЛТА в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, согласно постановлению Министерства здравоохранения № 139 от 28 декабря 2016 года теперь влажная уборка всех помещений парикмахерских в течение рабочего дня должна проводиться не обязательно с применением моющих средств.

В ранее действовавшем постановлении отмечалось, что работникам парикмахерской необходимо быть в чистой рабочей одежде, единой для парикмахерской. В новом постановлении уточнение относительно единой одежды исключено. Также исключены излишние требования к баням и саунам. В частности, теперь не нужно заботиться о 10-дневном запасе средств дезинфекции.

«Дефицита в таких средствах на рынке нет. Поэтому главное, чтобы они были в момент генеральной уборки помещений и использовались в соответствии с инструкциями по применению», — отметили в центре.