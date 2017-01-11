Отказался снимать наклейку. Белоруса не впустили в Литву из-за советской символики на автомобиле

Как передает Служба охраны госграницы Литвы, белорус 1995 года рождения пытался въехать в Литву через пункт пропуска Райгардас в Друскининскайском районе. Молодой человек ехал на автомобиле Peugeot, на заднем стекле которого была наклейка с изображением пятиконечной звезды с серпом и молотом. Из-за советской символики литовские пограничники не позволили белорусу пересечь границу.

В СОГГЛ объясняют, что мужчина имел право попасть в Литву пешком или на автомобиле, но сняв советскую символику. Водитель отказался удалить наклейку, поэтому его не пропустили, и он вернулся в Беларусь.