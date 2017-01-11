Отказался снимать наклейку. Белоруса не впустили в Литву из-за советской символики на автомобиле

Как передает Служба охраны госграницы Литвы, белорус 1995 года рождения пытался въехать в Литву через пункт пропуска Райгардас в Друскининскайском районе. Молодой человек ехал на автомобиле Peugeot, на заднем стекле которого была наклейка с изображением пятиконечной звезды с серпом и молотом. Из-за советской символики литовские пограничники не позволили белорусу пересечь границу.
В СОГГЛ объясняют, что мужчина имел право попасть в Литву пешком или на автомобиле, но сняв советскую символику. Водитель отказался удалить наклейку, поэтому его не пропустили, и он вернулся в Беларусь.
Уже было несколько случаев, когда Литва отказала во въезде в страну иностранцам с советской символикой. В апреле 2016 года, например, развернули двоих российских мотоциклистов, которые пытались въехать в Литву через Беларусь. В мае прошлого года в одном из районов Литвы заметили авто с латвийскими номерами. На заднем стекле была наклейка с советской атрибутикой. Водитель снял наклейку после замечания полиции.
Действующие в Литве правовые акты запрещают публичную демонстрацию нацистской и коммунистической символики. За такое правонарушение полагается штраф в размере от 144 до 289 евро.
Подготовила Алина Янчур.