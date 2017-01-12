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10:32 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростове к ЧМ-2018 разработали футбольную экскурсию

В Ростове-на-Дону в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу местные экскурсоводы разработали специальные туры для болельщиков.

Один из маршрутов будет связан с футбольной тематикой — гостей чемпионата познакомят с историей донского футбола.

Как рассказала разработчик маршрута Наталья Степаненко, трехчасовое путешествие для туристов начнется на городской набережной, с которой открывается прекрасный вид на новый стадион «Ростов-Арена».

Болельщикам также расскажут, что первая команда в донской столице появилась в 1909 году и называлась она РКЛС — «Ростовский кружок любителей спорта». Команда получилась интернациональной: англичане Джекобс и Джемсти, голландец Панком, немец Шульц, швейцарец Коби и русские ребята. Форма представляла собой футболки с зелеными и фиолетовыми вертикальными полосками.

В советский период история донского футбола связана с легендарным ростовским футболистом Виктором Понедельником. Именно он в далеком 1960 году стал автором «золотого» гола в матче сборных СССР и Югославии в финале первого Чемпионата Европы по футболу во Франции. За семь минут до окончания дополнительного времени Виктор Понедельник забил решающий мяч и встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу советской команды. В 2015 году знаменитому футболисту около стадиона «Олимп-2» был установлен памятник.

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