Крымская художница создала фильм в честь Доктора Лизы

«Я давно наблюдаю за деятельностью Елизаветы Петровны. Знаете, есть люди, которые меня восхищают. В истории много примеров великих людей и эти примеры греют, а в современности, к сожалению, их не так много. Она была и остается одним из таких вдохновляющих людей. Я искренне верю, что человек после смерти никуда не исчезает: душа продолжает жить, а он продолжает жить в своих делах. Сейчас очень много говорят о ее работе, а я сама видела пример ее помощи человеку, которому она была очень нужна», — сказала Симонова.

Отмечается, что в фильме есть эпизод военной работы Доктора Лизы, который идет без музыки.

«Да, этот кусочек идет около минуты. Для меня это отдельный эпизод ее жизни. О периоде ее военной работы я узнала совсем недавно. Совершенно не хочу трогать политику, и то, что нарисовано в фильме — это некая война, которая случилась в жизни Доктора Лизы. Ведь в ней была не единственная война. Она для меня стала тем отважным человеком, который мог отправиться туда, где “горячо”, и вывезти больных оттуда. После этих ее действий я поняла, что это великий человек, которого мы наблюдаем в наше время», — пояснила Симонова.