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Человек-тайна. Почему Сергею Королеву не дали Нобелевскую премию12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
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14:58 (мск), источник: Аргументы и факты

Человек-тайна. Почему Сергею Королёву не дали Нобелевскую премию?

12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.

Источник: РИА "Новости"

В истории советской науки было немало великих учёных, как теоретиков, так и практиков, получивших всемирное признание. Особое место среди них занимает академик Сергей Павлович Королёв, с чьим именем связан выход человечества в космическое пространство. Это достижение, вне всяких сомнений, навсегда останется в истории.

Члены Нобелевского комитета и после запуска первого спутника Земли, и после полёта Юрия Гагарина были готовы без долгих рассуждений присудить главную научную награду создателю советской космической техники. Однако Сергей Королёв так и не стал нобелевским лауреатом.

О том, почему так произошло, и о других фактах из биографии конструктора — в материале АиФ.ru.

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Сын житомирского учителя

Будущий пионер освоения космоса родился в Житомире в семье учителя русской словесности Павла Яковлевича Королёва (уроженца Могилёва) и дочери нежинского купца Марии Николаевны Москаленко (Баланиной). Когда Сергею было три года, мать ушла из семьи, а мальчик некоторое время жил у дедушки с бабушкой. Впоследствии его воспитывали мать и отчим, Григорий Баланин.

Авиатехникой Сергей начал интересоваться ещё в школе, а свой первый проект безмоторного самолёта он разработал и защитил перед комиссией экспертов в 17 лет.

Перспективный конструктор и спортсмен-планерист

В студенческие годы Сергей Королёв был известен не только как перспективный конструктор, но и как талантливый спортсмен-планерист. Планеристом Королёв стал в Киевском политехническом институте, где учился с 1924 по 1926 годы. Осенью 1926 года он перевёлся в Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана. За время обучения в МВТУ Королёв создал несколько моделей планеров, а также лёгкий самолет СК-4. Проект СК-4 стал дипломной работой Королёва, а его научным руководителем был авиаконструктор Андрей Туполев.

Во время обучения Сергей Королёв разработал планер СК-3 «Красная звезда».

Это был первый в СССР планер, специально предназначенный для выполнения фигур высшего пилотажа, включая «мёртвую петлю».

Создатель ГИРД

В сентябре 1931 года Сергей Королёв и энтузиаст в области ракетных двигателей Фридрих Цандер с помощью Осоавиахима добились создания в Москве общественной организации: Группы изучения реактивного движения (ГИРД). В лаборатории ГИРД были созданы и запущены первые советские жидкостно-баллистические ракеты. В 1933 году на базе московской ГИРД и ленинградской Газодинамической лаборатории (ГДЛ) был создан Реактивный научно-исследовательский институт, одним из ведущих сотрудников которого стал Сергей Королёв. В отделе ракетных летательных аппаратов, которым он руководил, были разработаны проекты жидкостных крылатой и баллистической ракет дальнего действия, авиационных ракет для стрельбы по воздушным и наземным целям и зенитных твердотопливных ракет.

За «вредительство» дали 10 лет, а могли и расстрелять

27 июня 1938 года Сергей Королёв в числе других сотрудников Реактивного института был арестован по обвинению во вредительстве.

Военной коллегией Верховного Суда СССР 27 сентября 1938 года он был приговорён к 10 годам лишения свободы и 5 годам поражения в правах.

В 1936—1938 годах в лабораториях Реактивного института произошла целая серия пожаров и взрывов, которая и легла в основу дела о вредительстве. Судьба Королёва могла сложиться и более трагично: в течение некоторого времени он занимал пост заместителя директора института, однако из-за расхождения во взглядах на перспективы развития ракетной техники с главой Реактивного института Иваном Клеймёновым перешёл на должность рядового инженера. Сам Иван Клеймёнов и ряд его сподвижников были расстреляны в начале 1938 года. Лишь в 1950-х годах Клеймёнов был реабилитирован, а в 1991 году за участие в создании реактивного миномёта «Катюша» посмертно был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Ударник «шарашки»

В 1940 году Сергей Королёв, отбывавший заключение на Колыме и Дальнем Востоке, был возвращён в Москву для пересмотра дела. Срок заключения был снижен до 8 лет, а сам конструктор помещён в так называемую «шарашку»: московскую спецтюрьму НКВД ЦКБ-29, где под руководством также осуждённого авиаконструктора Андрея Туполева принимал активное участие в создании бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2 и одновременно инициативно разрабатывал проекты управляемой аэроторпеды и нового варианта ракетного перехватчика. В 1942 году Королёва перевели в «шарашку» в Казани — ОКБ-16 при Казанском авиазаводе — где он занимался разработкой новых ракетных двигателей для применения их в авиации.

Герой Социалистического Труда с судимостью

Сергей Королёв в 1944 году был досрочно освобождён из заключения со снятием судимости, но без реабилитации.

В результате этого возник уникальный прецедент: Королёв впервые стал Героем Социалистического Труда в 1956 году, имея в биографии судимость.

Лишь год спустя он был официально реабилитирован «за отсутствием состава преступления». Интересен и ещё один момент: первую звезду Героя Социалистического Труда Сергей Королёв получил за работы в области ракетной техники ещё до запуска первого спутника Земли, ставшего одним из двух главных достижений конструктора.

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Легендарная «семёрка» создавалась для войны, но лучше подошла для мира

В августе 1946 года Сергей Королёв был назначен Главным конструктором Особого конструкторского бюро № 1 (ОКБ-1), созданного в подмосковном Калининграде для разработки баллистических ракет дальнего действия, и начальником отдела № 3 НИИ-88 по их разработке.

Под руководством Королёва были созданы первые отечественные баллистические ракеты, начиная от Р-1 (аналога немецкой «Фау-2») и заканчивая легендарной Р-7. Двухступенчатая «семерка» стала первой в мире межконтинентальной баллистической ракетой. После успешных испытаний в 1958 году Р-7 встала на боевое дежурство.

Интересно, что как боевой носитель Р-7 оказалась не слишком удачной ракетой и довольно быстро уступила место новым моделям. Зато на её базе было создано целое семейство ракет-носителей среднего класса, внесших огромный вклад в освоение космоса. Вплоть до настоящего момента все пилотируемые запуски СССР и России осуществлены ракетами данного семейства.

Нобелевскую премию отняла тайна

Сергей Королёв дважды мог стать лауреатом Нобелевской премии. После запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году и первого полёта в космос человека в 1961 году Нобелевский комитет считал, что руководитель данных проектов безоговорочно заслуживает награды. Однако имя Сергея Королёва было засекречено, а Никита Хрущев заявлял: «Одного человека назвать нельзя, творцом новой техники у нас является весь народ». В результате советский конструктор, чьё имя стало известно всему миру только после смерти, заслуженной награды удостоен не был.

«Профессор К. Сергеев»

Имя Сергея Королёва в годы его главных успехов было государственным секретом высшего уровня. Именно поэтому на публичных торжествах в честь первых советских космонавтов конструктор не появлялся, а наград он удостаивался через закрытые указы.

Вся кино- и фотохроника с участием Королёва стала доступной лишь после его смерти.

При этом кинохроника, где запечатлён конструктор, ведущий переговоры с Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года, является постановочной: в день запуска на командном пункте Королёва не снимали. Восстановили этот момент для истории несколько позднее, причём снимали конструктора в его собственной квартире.

Источник: РИА "Новости"

Единственное, что разрешалось Королёву — это писать статьи в центральные газеты о проблемах и перспективах исследований космоса. Правда, статьи эти подписывались псевдонимом «профессор К. Сергеев».

Королёв собирался покорить Марс в начале 1970-х

Среди нереализованных проектов, задуманных Сергеем Королёвым — высадка космонавтов на Луне, создание обитаемой лунной базы, создание тяжёлой орбитальной станции, экипаж которой мог бы уничтожать баллистические ракеты и корабли противника, а также экспедиция на Марс.

Все эти проекты Королёва, по мнению современных экспертов, требовали больших затрат, однако были в принципе реализуемы. Экспедиция на Марс должна была стартовать в июне 1971 года и завершиться в июне 1974. После смерти Королёва в 1966 году советские космонавты так и не побывали на Луне, а достичь Марса не смог никто из участников космической гонки.

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