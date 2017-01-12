Человек-тайна. Почему Сергею Королёву не дали Нобелевскую премию?
12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
12 января 1907 года родился отец советской космической программы Сергей Королёв.
В истории советской науки было немало великих учёных, как теоретиков, так и практиков, получивших всемирное признание. Особое место среди них занимает академик Сергей Павлович Королёв, с чьим именем связан выход человечества в космическое пространство. Это достижение, вне всяких сомнений, навсегда останется в истории.
Члены Нобелевского комитета и после запуска первого спутника Земли, и после полёта Юрия Гагарина были готовы без долгих рассуждений присудить главную научную награду создателю советской космической техники. Однако Сергей Королёв так и не стал нобелевским лауреатом.
О том, почему так произошло, и о других фактах из биографии конструктора — в материале АиФ.ru.
Сын житомирского учителя
Будущий пионер освоения космоса родился в Житомире в семье учителя русской словесности Павла Яковлевича Королёва (уроженца Могилёва) и дочери нежинского купца Марии Николаевны Москаленко (Баланиной). Когда Сергею было три года, мать ушла из семьи, а мальчик некоторое время жил у дедушки с бабушкой. Впоследствии его воспитывали мать и отчим, Григорий Баланин.
Авиатехникой Сергей начал интересоваться ещё в школе, а свой первый проект безмоторного самолёта он разработал и защитил перед комиссией экспертов в 17 лет.
Перспективный конструктор и
В студенческие годы Сергей Королёв был известен не только как перспективный конструктор, но и как талантливый
Во время обучения Сергей Королёв разработал планер СК-3 «Красная звезда».
Это был первый в СССР планер, специально предназначенный для выполнения фигур высшего пилотажа, включая «мёртвую петлю».
Создатель ГИРД
В сентябре 1931 года Сергей Королёв и энтузиаст в области ракетных двигателей Фридрих Цандер с помощью Осоавиахима добились создания в Москве общественной организации: Группы изучения реактивного движения (ГИРД). В лаборатории ГИРД были созданы и запущены первые советские
За «вредительство» дали 10 лет, а могли и расстрелять
27 июня 1938 года Сергей Королёв в числе других сотрудников Реактивного института был арестован по обвинению во вредительстве.
Военной коллегией Верховного Суда СССР 27 сентября 1938 года он был приговорён к 10 годам лишения свободы и 5 годам поражения в правах.
В 1936—1938 годах в лабораториях Реактивного института произошла целая серия пожаров и взрывов, которая и легла в основу дела о вредительстве. Судьба Королёва могла сложиться и более трагично: в течение некоторого времени он занимал пост заместителя директора института, однако
Ударник «шарашки»
В 1940 году Сергей Королёв, отбывавший заключение на Колыме и Дальнем Востоке, был возвращён в Москву для пересмотра дела. Срок заключения был снижен до 8 лет, а сам конструктор помещён в так называемую «шарашку»: московскую спецтюрьму НКВД ЦКБ-29, где под руководством также осуждённого авиаконструктора Андрея Туполева принимал активное участие в создании бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2 и одновременно инициативно разрабатывал проекты управляемой аэроторпеды и нового варианта ракетного перехватчика. В 1942 году Королёва перевели в «шарашку» в Казани — ОКБ-16 при Казанском авиазаводе — где он занимался разработкой новых ракетных двигателей для применения их в авиации.
Герой Социалистического Труда с судимостью
Сергей Королёв в 1944 году был досрочно освобождён из заключения со снятием судимости, но без реабилитации.
В результате этого возник уникальный прецедент: Королёв впервые стал Героем Социалистического Труда в 1956 году, имея в биографии судимость.
Лишь год спустя он был официально реабилитирован «за отсутствием состава преступления». Интересен и ещё один момент: первую звезду Героя Социалистического Труда Сергей Королёв получил за работы в области ракетной техники ещё до запуска первого спутника Земли, ставшего одним из двух главных достижений конструктора.
Легендарная «семёрка» создавалась для войны, но лучше подошла для мира
В августе 1946 года Сергей Королёв был назначен Главным конструктором Особого конструкторского бюро № 1 (ОКБ-1), созданного в подмосковном Калининграде для разработки баллистических ракет дальнего действия, и начальником отдела № 3 НИИ-88 по их разработке.
Под руководством Королёва были созданы первые отечественные баллистические ракеты, начиная от Р-1 (аналога немецкой «Фау-2») и заканчивая легендарной Р-7. Двухступенчатая «семерка» стала первой в мире межконтинентальной баллистической ракетой. После успешных испытаний в 1958 году Р-7 встала на боевое дежурство.
Интересно, что как боевой носитель Р-7 оказалась не слишком удачной ракетой и довольно быстро уступила место новым моделям. Зато на её базе было создано целое семейство
Нобелевскую премию отняла тайна
Сергей Королёв дважды мог стать лауреатом Нобелевской премии. После запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году и первого полёта в космос человека в 1961 году Нобелевский комитет считал, что руководитель данных проектов безоговорочно заслуживает награды. Однако имя Сергея Королёва было засекречено, а Никита Хрущев заявлял: «Одного человека назвать нельзя, творцом новой техники у нас является весь народ». В результате советский конструктор, чьё имя стало известно всему миру только после смерти, заслуженной награды удостоен не был.
«Профессор К. Сергеев»
Имя Сергея Королёва в годы его главных успехов было государственным секретом высшего уровня. Именно поэтому на публичных торжествах в честь первых советских космонавтов конструктор не появлялся, а наград он удостаивался через закрытые указы.
Вся кино- и фотохроника с участием Королёва стала доступной лишь после его смерти.
При этом кинохроника, где запечатлён конструктор, ведущий переговоры с Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года, является постановочной: в день запуска на командном пункте Королёва не снимали. Восстановили этот момент для истории несколько позднее, причём снимали конструктора в его собственной квартире.
Единственное, что разрешалось Королёву — это писать статьи в центральные газеты о проблемах и перспективах исследований космоса. Правда, статьи эти подписывались псевдонимом «профессор К. Сергеев».
Королёв собирался покорить Марс в начале 1970-х
Среди нереализованных проектов, задуманных Сергеем Королёвым — высадка космонавтов на Луне, создание обитаемой лунной базы, создание тяжёлой орбитальной станции, экипаж которой мог бы уничтожать баллистические ракеты и корабли противника, а также экспедиция на Марс.
Все эти проекты Королёва, по мнению современных экспертов, требовали больших затрат, однако были в принципе реализуемы. Экспедиция на Марс должна была стартовать в июне 1971 года и завершиться в июне 1974. После смерти Королёва в 1966 году советские космонавты так и не побывали на Луне, а достичь Марса не смог никто из участников космической гонки.