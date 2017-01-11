Названо точное время рождения Луны

Формирование коры спутника Земли, согласно проведенному учеными анализу, началось 4,51 миллиарда лет назад, что указывает на появление Луны в течение первых 60 миллионов лет после образования Солнечной системы.

К своим выводам ученые пришли, проведя радиоизотопное датирование уран-свинцовым методом восьми образцов циркона, содержащегося в доставленном со спутника на планету в ходе пилотируемой миссии Apollo 14 реголите.

Циркон формируется при застывании магмы и богат ураном, что позволяет отследить по содержащемуся в нем свинцу, его продукту распада, возраст минерала.

Точное время формирования Луны может помочь ученым определить ее происхождение. Согласно предыдущим оценкам, проведенным с теми же образцами, спутник Земли образовался спустя 68−120 миллионов лет после рождения Солнечной системы.