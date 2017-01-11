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00:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо точное время рождения Луны

Американские геофизики определили точное, по их мнению, время рождения Луны. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Формирование коры спутника Земли, согласно проведенному учеными анализу, началось 4,51 миллиарда лет назад, что указывает на появление Луны в течение первых 60 миллионов лет после образования Солнечной системы.

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К своим выводам ученые пришли, проведя радиоизотопное датирование уран-свинцовым методом восьми образцов циркона, содержащегося в доставленном со спутника на планету в ходе пилотируемой миссии Apollo 14 реголите.

Циркон формируется при застывании магмы и богат ураном, что позволяет отследить по содержащемуся в нем свинцу, его продукту распада, возраст минерала.

Точное время формирования Луны может помочь ученым определить ее происхождение. Согласно предыдущим оценкам, проведенным с теми же образцами, спутник Земли образовался спустя 68−120 миллионов лет после рождения Солнечной системы.

Комментарии
2
дядя
не понятно каким боком здесь РПЦ? Луна поздно(рано) образовалась?
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Сергей Саморуков
Блин , человечество и наука идут вперёд , а мы в 19-ый век с РПЦой в обнимку.
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