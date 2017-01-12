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04:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский хор «Млада» отметили на всероссийском фестивале

Хабаровский ансамбль «Млада» занял первое место на всероссийском хоровом фестивале. Коллектив одержал победу в номинации «Любительские детские народные хоры».

В финал фестиваля прошли 32 ансамбля со всей страны. На заключительном прослушивании в Москве конкурсанты из Хабаровска исполнили песни «Как при поле, при дороге», «Комара муха любила» и «У наших ворот».

Победителей наградили в храме Христа Спасителя. Дипломы им вручила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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