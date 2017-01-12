Хабаровский хор «Млада» отметили на всероссийском фестивале

В финал фестиваля прошли 32 ансамбля со всей страны. На заключительном прослушивании в Москве конкурсанты из Хабаровска исполнили песни «Как при поле, при дороге», «Комара муха любила» и «У наших ворот».

Победителей наградили в храме Христа Спасителя. Дипломы им вручила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».