Хабаровский хор «Млада» отметили на всероссийском фестивале
Хабаровский ансамбль «Млада» занял первое место на всероссийском хоровом фестивале. Коллектив одержал победу в номинации «Любительские детские народные хоры».
Хабаровский ансамбль «Млада» занял первое место на всероссийском хоровом фестивале. Коллектив одержал победу в номинации «Любительские детские народные хоры».
В финал фестиваля прошли 32 ансамбля со всей страны. На заключительном прослушивании в Москве конкурсанты из Хабаровска исполнили песни «Как при поле, при дороге», «Комара муха любила» и «У наших ворот».
Победителей наградили в храме Христа Спасителя. Дипломы им вручила