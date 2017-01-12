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05:01 (мск), источник: АиФ Иркутск

Движение по улице Пискунова в Иркутске ограничили по 31 января

Пока не специалисты не ликвидируют аварию, движение не восстановят.

В Иркутске по 31 января частично ограничили проезд по улице Пискунова в районе дома № 128а. Как пояснили в пресс-службе городской мэрии это связано с аварийным ремонтом на теплосетях.

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