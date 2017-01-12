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05:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчане снимут видеоролики о социальных проблемах

В Хабаровске состоится фестиваль социальной рекламы «25 кадр». Все желающие могут подготовить работы по ряду направлений.

Среди них — патриотизм, сохранение семьи, доступная среда для инвалидов. Хронометраж этих роликов не должен превышать 90 секунд. До 15 минут займут видео, посвященные социальным проблемам общества и раскрывающие темы «Здоровая нация», «Я — человек» и «Наша страна!».

Призовой фонд фестиваля будет сформирован благодаря взносам на участие в размере 2500 тысяч рублей. Заявки можно подать до 5 апреля по адресу: vzlet_2005@mail.ru. Планируется, что показ видеороликов будет организован в конце апреля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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