Хабаровчане снимут видеоролики о социальных проблемах

Среди них — патриотизм, сохранение семьи, доступная среда для инвалидов. Хронометраж этих роликов не должен превышать 90 секунд. До 15 минут займут видео, посвященные социальным проблемам общества и раскрывающие темы «Здоровая нация», «Я — человек» и «Наша страна!».

Призовой фонд фестиваля будет сформирован благодаря взносам на участие в размере 2500 тысяч рублей. Заявки можно подать до 5 апреля по адресу: vzlet_2005@mail.ru. Планируется, что показ видеороликов будет организован в конце апреля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».