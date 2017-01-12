На юге Красноярского края могут исчезнуть школьные автобусы

Представители Госавтоинспекции вместе с другими ведомствами Красноярского края пересмотрели порядок организованной перевозки детей. Решение принято на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Как сообщили в полиции, главам южных районов рекомендовано использовать только железнодорожный транспорт при планировании маршрутов перевозки детей на дальние расстояния. Таким образом, использование школьных автобусов будет максимально сокращено.

Представители других ведомств поддержали инициативу полицейских. В ходе совещания было отмечено, что жесткий подход к обеспечению безопасности детей позволит исключить вероятность ДТП по вине водителей автобусов.

Ранее сотрудники полиции сообщали, что 81 автобус в 30 районах края не соответствует новым стандартам перевозки. Согласно вступившим с 1 января правилам, перевозить детей на транспорте старше 10 лет запрещено.