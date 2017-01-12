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05:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Кинотеатр откроют в Черемхове Иркутской области впервые за много лет

Учреждение получило финансовую поддержку Фонда кино.

Источник: IrkutskMedia.ru

Федеральный Фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинемотографии подвел итоги конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах. Дом культуры «Горняк» Черемхово и ДК «Сибиряк» города Алзамай в Иркутской области вошли в перечень организаций на получение средств для создания условий для показа национальных фильмов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Фонда.

Фонд кино подвел итоги «третьей волны» конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах. На данном этапе претендовать на получение государственной субсидии на модернизацию кинозалов смогли организации, работающие в населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек. В итоге финансовая поддержка будет выделена на переоборудование 139-ти кинозалов в 127-ми населенных пунктах Российской Федерации. Эти кинозалы расположены в 46-ти регионах страны, в числе которых ранее не охваченный программой кинофикации регион — Республика Бурятия.

«Как и в предыдущих конкурсах, средства предоставляются на каждый кинозал в размере до 5 млн рублей на безвозвратной основе», — отметили в пресс-службе.

По-прежнему обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.

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