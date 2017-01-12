Официального запрета на вылов омуля в Байкале ещё нет

Об этом «Байкал Инфо» сообщили 11 января в пресс-службе Росрыболовства. Общественное обсуждение проекта нормативного акта, а также обязательная экспертиза проходят на сайте www.regulation.gov.ru. Предполагается установить запрет на добычу омуля в Байкале и впадающих в него реках, за исключением его лова для науки и развития аквакультуры (рыбоводства). Но уже сейчас рыбакам не выдают квоту на вылов омуля.

Росрыболовство вместе с властями Бурятии и Иркутской области разработало программу по сохранению омуля в Байкалк и впадающих в него реках на 2017−2019 годы, проект проходит согласование в Минприроды России. В программе прописаны рыбоохранные мероприятия, увеличение объёмов искусственного воспроизводства омуля, а также обеспечение занятости населения побережья.

В 2016 году специалисты ФГБУ «Байкалрыбвод» организовали пункты отлова нерестового омуля на реках Баргузин, Инна, Селенга, речках Посольского сора. Всего было отловлено 5,5 тонны производителей байкальского омуля. На инкубацию было заложено большее количество икры, чем в 2015 году. В 2017 году запланирован выпуск 55 млн штук личинки (на 40% больше, чем в прошлом году) и 2 млн штук молоди омуля (на 30% больше). Кроме того, планируется реконструировать рыборазводные заводы для дальнейшего наращивания выпусков молоди.

Для организации охраны нереста омуля с 1 августа по 15 ноября Росрыболовство в 2016 году дополнительно выделило 6,6 млн рублей, почти в два раза увеличив годовое финансирование местной рыбоохраны. Предпринимаются меры по увеличение рыбоохранных мероприятий, проведению совместных рейдов по пресечению нелегального оборота продукции из омуля, и т. д. Ужесточены санкции по статье 256 Уголовного кодекса за незаконную добычу водных биоресурсов. Инспекторам выделили огнестрельное служебное оружие. Меры по охране омуля на Байкале будут усилены в дальнейшем.

Фото Евгения Кравкля.