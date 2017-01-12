В Красноярске построят две вертолетные площадки для эвакуации больных

В «Бобровом логу» и на «Николаевской сопке» запланировано строительство двух вертолетных площадок. Объекты возведут для повышения доступности экстренной медицинской помощи пациентам, проживающим в труднодоступных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По словам заместителя министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика, новые вертолетные площадки позволят быстро доставить пациента из труднодоступной и отдаленной точки в специализированные центры в Красноярске, Ачинске, Канске, Минусинске, Лесосибирске и Норильске. Предполагается, что вертолетные площадки могут быть построены и вблизи крупных межрайонных центров.

Реализовать федеральный проект планируется к 2019 году. По предварительным прогнозам, к этому времени до 90% пациентов, нуждающихся в экстренной госпитализации, смогут попасть в больницы в течение суток.

Добавим, что в рамках программы запланировано строительство более 30 вертолетных площадок по всей России.