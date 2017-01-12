Ученые считают, что Планета Х могла мигрировать в нашу систему

В январе 2016 года астрономы Константин Батыгин и Майк Браун «всколыхнули» научный мир, предъявив новые доказательства существования девятой планеты Солнечной системы, также известной как планета X.

Речь идет об объекте, масса которого превышает массу Земли примерно в десять раз. Множество ученых за прошедшее время пытались окончательно доказать (или же, наоборот, опровергнуть) тезис о существовании небесного тела на задворках Солнечной системы. Пока что сделать это никому не удалось. Такая неопределенность, впрочем, не помешала исследователям предложить множество гипотез, связанных с появлением планеты X и ее влиянием на другие объекты нашей системы.

Новые интересные выводы были представлены американским астрономом Джеймсом Веспером (James Vesper) и его коллегами. Исследователи проверили ранее выдвинутую версию о том, что планета X родилась в другой системе. Специалисты высчитали 156 различных вариантов встречи Солнца и объекта, размеры которого будут сравнимы с размером Нептуна или Юпитера.

Ученые много раз меняли скорость и траекторию движения планеты-путешественницы. Модель позволила высчитать, что в 40% случаев скорость движения будущей девятой планеты окажется достаточно низкой для того, чтобы притяжение Солнца «затормозило» ее и превратило в одного из своих спутников.

Что касается других объектов, то тут возможны два варианта: «жители» Солнечной системы могли вообще никак не пострадать от нового соседа, а могли быть «катапультированы».

Тут, впрочем, есть один важный нюанс: если планета X действительно «пришелец», то ее размеры не могут превышать размеры Нептуна. В противном случае произошла бы полная перестройка Солнечной системы. Как бы там ни было, проверить гипотезу о планете-«пришельце» можно будет только после обнаружения и вычисления точной орбиты девятой планеты (при условии, конечно, что она есть).

Напомним, осенью прошлого года сообщалось об обнаружении еще одного важного доказательства в пользу существования загадочного объекта на окраине нашей системы.