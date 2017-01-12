Где в Уфе уберут снег 12 января?

Так, сегодня в Орджоникидзевском районе снег уберут во дворах по следующим адресам: Мира, 35; пр. Октября, 146/1; Блюхера, 6; Б. Хмельницкого, 67; Борисоглебская, 20; Вологодская, 142; Ш. Руставели, 35; Ульяновых, 23; Победы, 19; Калинина, 75а; Блюхера, 42/1; Ш. Руставели, 35; Российская, 5.

В Демском районе: ул. Таллинская, 21,23б; Правды, 6,3; Таллинская, 4; Ухтомского 10,14; Левитана 36, 36/1.

В Калининском районе: Машиностроителей, 17, 15; Первомайская, 42,44, 56, 58, 58/1, 58/2; Хакимова, 4,6,8; Плеханова, 7, 9, 9/1; Стадионная, 3,5; Т Янаби, 57, 59, 59/1; Транспортная 28,28/1,30.