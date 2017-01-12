Красноярцам покажут дневник гимназистки 100-летней давности

На пароходе «Св. Николай» в Красноярске готовится к открытию выставка к 100-летию революции 1917 года. Ее центральным экспонатом станет дневник красноярки Екатерины Гайдукович, который она вела февраля 1917 по февраль 1918 года.

Как рассказали в пресс-службе Красноярского краеведческого музея, в то время Екатерина Гайдукович была ученицей Красноярской женской гимназии. В своем дневнике девушка, называя себя «анархисткой», писала о митингах и собраниях молодежи, о своем отношении к деятелям революционного движения:

«Не хочу верить! Каминский — проповедник высоких идей анархизма… и Каминский — грабитель! вор! Нет — не верится! Зачем этот удар? Мне и так больно! Каминский… Хромов… два человека… Один разбудил меня и другой. После встречи с Михаилом я увидела, что я не живу, а сплю, что такая жизнь, как была, не может продолжаться, я должна измениться. Услышав Каминского, я научилась думать, началась новая жизнь, началась ломка старого и созидание нового. И вот оба гибнут, а я этого не могу изменить! Ах, да какое мне дело! Они слабые — пусть гибнут: я сильная, я бы не стала пить, не стала грабить, я сильная, а зачем мне сила? Чтобы жить?! А в чем жизнь? Да, в чем жизнь? Я не знаю! И силы зачем — тоже не знаю! Ах, да я ничего не знаю! Как больно! Как душно! Что делать…».

«Как я могу защищать большевиков, будучи анархисткой? Я сказала, потому что мне так нравится, потому что через социализм придешь к анархизму», — отмечала в своем дневнике Екатерина Гайдукович.

В 1967 году дочь Екатерины сделала машинописную копию дневника и передала ее в краеведческий музей.

«Дневник Екатерины Гайдукович представляет большую историческую ценность, так как являет собой живой, внутренний и личный взгляд на события столетней давности, переживаемые молодой девушкой», — отметили в музее.

Выставка должна открыться в феврале. Позднее краеведческий музей планирует выпустить дневник в виде отдельного издания.