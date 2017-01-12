Челябинские маршрутки проинспектируют
Специальный рейд пройдет сегодня.
Специальный рейд пройдет сегодня.
Рейд по проверке маршрутных такси пройдет сегодня, 12 января, в Челябинске.
Его организует Госавтоинспекция города, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Такое решение было принято
«Основными нарушениями являются: техническая неисправность транспорта, переоборудование автобусов без согласования (в частности, установка газового оборудования), нарушение режима труда и отдыха, а также перевозка пассажиров сверх нормы», — отметили в ГИБДД города.
Сотрудники ведомства в ходе рейда будут дежурить не только на конечных остановках, но и на пути следования транспорта.