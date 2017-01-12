Сибиряки не попали в число самых обеспеченных россиян

Речь идет о среднем жаловании работников уровня «специалист» и «ведущий специалист». По этому показателю Сибирский федеральный округ вошел только в пятерку.

Аналитики проекта проанализировали данные, которые на протяжении всего года вносились в онлайн-систему. Значение среднемесячного дохода привели с учетом премий, бонусов, без вычета подоходного налога. Для специалистов и ведущих специалистов СФО эта цифра составила 34,9 тысячи рублей. На 400 рублей больше получают коллеги на Урале. В лидерах рейтинга — столица с зарплатой в 69 тысяч рублей, Санкт-Петербург (50 тысяч), а также Дальневосточный федеральный округ (38,5 тысячи рублей).

Самый скромный доход имеют среднестатистические специалисты Северо-Западного и Северо-Кавказского округов — 29,5 и 27,7 тысячи рублей соответственно.

Стоит сказать, что образованные и опытные сотрудники у работодателей в цене. Например, только на одном из омских порталов по поиску работы выставлено более 150 вакансий (от специалиста в сфере продаж до IT), предлагающих среднее денежное вознаграждение в размере 35 тысяч рублей. Еще пять тысяч работников с приставкой «спец» требует вахта. Работодатели готовы платить хорошие деньги буровым машинистам, геодезистам, начальникам производственных участков, автослесарям и даже парикмахерам-универсалам, решившимся махнуть на заработки в условия вечной мерзлоты.

При этом сравнительный анализ показал, что только менее трети работодателей увеличили зарплату сотрудникам в прошлом году, а одиннадцать процентов даже ее сократили. В планах нынешнего года — поднять среднее жалование персоналу на восемь процентов, и, судя по всему, неслучайно.

— Например, 57 процентов омичей в рамках целевого опроса признались, что низкая зарплата отбивает у них всякое желание работать, — пояснила пресс-секретарь HeadHunter Елана Таращук.

Еще 46 процентов заявили, что повышению производительности труда мешает несогласованность работы между подразделениями и сотрудниками компании. Каждый третий пожаловался на бестолковых руководителей. И лишь пять процентов респондентов сообщили, что их мотивации к работе абсолютно ничего не мешает.

Между тем.