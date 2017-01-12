Сибиряки не попали в число самых обеспеченных россиян
Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter составил зарплатный рейтинг регионов России в минувшем году.
Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter составил зарплатный рейтинг регионов России в минувшем году.
Речь идет о среднем жаловании работников уровня «специалист» и «ведущий специалист». По этому показателю Сибирский федеральный округ вошел только в пятерку.
Аналитики проекта проанализировали данные, которые на протяжении всего года вносились в
Самый скромный доход имеют среднестатистические специалисты
Стоит сказать, что образованные и опытные сотрудники у работодателей в цене. Например, только на одном из омских порталов по поиску работы выставлено более 150 вакансий (от специалиста в сфере продаж до IT), предлагающих среднее денежное вознаграждение в размере 35 тысяч рублей. Еще пять тысяч работников с приставкой «спец» требует вахта. Работодатели готовы платить хорошие деньги буровым машинистам, геодезистам, начальникам производственных участков, автослесарям и даже
При этом сравнительный анализ показал, что только менее трети работодателей увеличили зарплату сотрудникам в прошлом году, а одиннадцать процентов даже ее сократили. В планах нынешнего года — поднять среднее жалование персоналу на восемь процентов, и, судя по всему, неслучайно.
— Например, 57 процентов омичей в рамках целевого опроса признались, что низкая зарплата отбивает у них всякое желание работать, — пояснила
Еще 46 процентов заявили, что повышению производительности труда мешает несогласованность работы между подразделениями и сотрудниками компании. Каждый третий пожаловался на бестолковых руководителей. И лишь пять процентов респондентов сообщили, что их мотивации к работе абсолютно ничего не мешает.
Между тем.
По данным ВНИИ труда минтруда России, численность работников неформального сектора за последний год выросла на два процента. В третьем квартале 2016-го доля сотрудников, трудоустроенных неофициально, составила 22,3 процента от всех занятых граждан. Больше всего неформальных работников зафиксировано в сельском хозяйстве (55 процентов от общей численности занятых по этому виду деятельности). Трудятся они, главным образом, в личных подсобных хозяйствах. В оптовой и розничной торговле доля неформального сектора составила 37 процентов. Эксперты утверждают, что россиян, лояльных к неофициальному трудоустройству, также становится больше. По данным Центра