Полутораметровый снеговик на путях стал причиной повреждения поезда в Германии
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полутораметровый снеговик на железнодорожных путях стал причиной повреждения поезда в Германии 11 января, сообщают информагентства.
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полутораметровый снеговик на железнодорожных путях стал причиной повреждения поезда в Германии 11 января, сообщают информагентства.
Машинист грузового состава не сумел вовремя понять, что на путях не человек, а снеговик, и был вынужден применить аварийное торможение. В результате повредилась тормозная система поезда. Ее ремонт обойдется в 5 тыс. евро.
Согласно информации правоохранителей, снеговика слепили трое неизвестных недалеко от города Везенберг прямо на железнодорожных путях. Начались поиски злоумышленников.