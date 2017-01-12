Полутораметровый снеговик на путях стал причиной повреждения поезда в Германии

Машинист грузового состава не сумел вовремя понять, что на путях не человек, а снеговик, и был вынужден применить аварийное торможение. В результате повредилась тормозная система поезда. Ее ремонт обойдется в 5 тыс. евро.

Согласно информации правоохранителей, снеговика слепили трое неизвестных недалеко от города Везенберг прямо на железнодорожных путях. Начались поиски злоумышленников.