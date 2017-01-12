Школьников из Жаохэ и Хабаровска объединит физкультурный праздник

Ребят от 11 до 13 лет ждут веселые старты, биатлон, керлинг и русские зимние забавы. За призы поборются пять хабаровских команд и три сборные из Китая. Победители состязаний получат кубки и медали, а также сладкие призы от спортивного клуба «МК-спорт», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации города.