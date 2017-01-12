Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Российские ученые изобрели способ лечения болезни Паркинсона
Откровенная фотография Деми Мур, которая произвела фурор в 90-х
Британка рассказала об ужасах кесарева сечения
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Дочка Екатерины Стриженовой «наступает маме на пятки» (видео)
В Ярославской области на один день запретили аборты
Москвич смог спастись из плена, выбросив записку из окна (видео)
Мужчина толкнул знакомого перед поездом метро
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем закончится конфликт в Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Украине предложили компромисс по Донбассу: реакция Киева - СМИ
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
4040 самых красивых снимков 2016 года
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
25События года в фотографиях
15Второй зимний Московский Велопарад
10:28 (мск), источник: Губерния онлайн

Школьников из Жаохэ и Хабаровска объединит физкультурный праздник

В физкультурном празднике примут участие юные спортсмены из Хабаровска и китайского города Жаохэ. Мероприятие «Мы — здоровое поколение» пройдет 15 января на «Заимке».

Ребят от 11 до 13 лет ждут веселые старты, биатлон, керлинг и русские зимние забавы. За призы поборются пять хабаровских команд и три сборные из Китая. Победители состязаний получат кубки и медали, а также сладкие призы от спортивного клуба «МК-спорт», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Еще один каток будет работать на комсомольской набережной
Глава BuzzFeed прокомментировал публикацию компромата на Трампа
«Закон Яровой» назван одним из самых жестких в мире
Следствие исключило версию теракта при крушении Ту-154
Названы последствия истощения Резервного фонда России
Сенат США проголосовал за отмену Obamacare
Александр Овечкин набрал 1000-е очко в НХЛ
У берегов Японии затонул сухогруз под флагом КНДР
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
Геи выбрали лучшие машины Организация Ledorga назвала лучшие автомобили по мнению… геев.
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
В 2017 году в Москве откроют 15 станций метро
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов по ЖКХ
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь