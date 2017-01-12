Школьников из Жаохэ и Хабаровска объединит физкультурный праздник
В физкультурном празднике примут участие юные спортсмены из Хабаровска и китайского города Жаохэ. Мероприятие «Мы — здоровое поколение» пройдет 15 января на «Заимке».
В физкультурном празднике примут участие юные спортсмены из Хабаровска и китайского города Жаохэ. Мероприятие «Мы — здоровое поколение» пройдет 15 января на «Заимке».
Ребят от 11 до 13 лет ждут веселые старты, биатлон, керлинг и русские зимние забавы. За призы поборются пять хабаровских команд и три сборные из Китая. Победители состязаний получат кубки и медали, а также сладкие призы от спортивного клуба «МК-спорт», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на