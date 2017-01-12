Мэр Омска попросил быть поосторожнее с газом из-за взрыва в многоэтажке Саратова

От жителей Омска потребовали неукоснительно соблюдать правила пользования бытовым газом. Городские власти озаботились проблемой из-за взрыва газа в Саратове.

Напомним, что Вчера, 11 января 2017 года, в результате взрыва бытового газа в многоэтажке там пострадали11 человек, в том числе и трое детей. Причиной взрыва могла быть утечка газа или неосторожное обращение с огнем.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский поручил газоснабжающим организациям поработать с населением и разъяснить степень опасности при нарушении правил пользования газом в быту. С разъяснениями по этому поводу выступил и представитель мэрии.

Сергей Фролов, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов:

— Неукоснительное соблюдение простых, но эффективных правил позволит уберечься от большой беды.

Омичам напомнили, что ответственность за исправность газовой плиты и другого оборудования, находящегося внутри квартиры, несут собственники жилых помещений. При этом необходимо знать правила безопасности.

При окончании пользования газовой плитой или газовой печью нужно обязательно закрывать краны на газовых приборах и перед ними. Если приходится пользоваться газом в баллонах, то по окончании варки нужно закрутить вентили баллонов. Если газовое оборудование работает со сбоями и обнаружена неисправность, то необходимо срочно вызывать работников аварийной газовой службы.

Если внезапно отключили газ, то надо немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить об этом по телефону «04».

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;

— осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями;

— вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;

— отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа;

— пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей;

— пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве;

— пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверями ванных комнат;

— оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику);

— допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;

— использовать газ и газовые приборы не по назначению, пользоваться газовыми плитами для отопления помещений. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.