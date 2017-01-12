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10:33 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове несколько КПП возобновили работу

Пункты пропуска Чадыр-Лунга 1 и Чадыр-Лунга 2 возобновили работу.

Также заработали в нормальном режиме пункты Бессарабка и Чишмикиой.

По-прежнему приостановлена деятельность пунктов Вулканешты, Сороки, Косоуцы и Моловата.

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