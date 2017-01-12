Авиасообщение Краснодар — Махачкала откроется 13 января
С 13 января авиакомпанией «Пионер» будет открыто сообщение между городами Махачкала, Краснодар и
С 13 января авиакомпанией «Пионер» будет открыто сообщение между городами Махачкала, Краснодар и
Как сообщает
Авиакомпания «Пионер — региональные авиалинии» сформирована в мае 2016 г. на базе работавшей с 1994 года дагестанской авиакомпании «Аэросервис». Аэропорт приписки — Уйташ (Махачкала). Парк воздушных судов состоит из самолетов Ан-24 и Як-42. Авиакомпания выполняет регулярные рейсы в Казань, Челябинск, Волгоград, Симферополь, Минеральные Воды, Сочи.