Авиасообщение Краснодар — Махачкала откроется 13 января

Как сообщает пресс-служба аэропорта Махачкалы, полеты по маршруту Махачкала — Краснодар — Ростов-на-Дону будут выполняться по понедельникам и пятницам на воздушном судне Ан-24.

Авиакомпания «Пионер — региональные авиалинии» сформирована в мае 2016 г. на базе работавшей с 1994 года дагестанской авиакомпании «Аэросервис». Аэропорт приписки — Уйташ (Махачкала). Парк воздушных судов состоит из самолетов Ан-24 и Як-42. Авиакомпания выполняет регулярные рейсы в Казань, Челябинск, Волгоград, Симферополь, Минеральные Воды, Сочи.