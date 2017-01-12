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12:44 (мск), источник: N + 1

Alphabet отказалась раздавать интернет с беспилотников

Американский холдинг Alphabet отказался от разработки беспилотных летательных аппаратов с солнечными панелями, с помощью которых в будущем планировалось раздавать интернет в труднодоступных районах Земли.

Как сообщает 9to5Google, в холдинге посчитали использование беспилотников для раздачи интернета нецелесообразным, решив, что для этих целей лучше подойдут стратостаты проекта Loon.

Разработка интернет-беспилотника велась с 2014 года в рамках проекта Titan. Первый прототип аппарата показали в 2015 году. Он получил название Solara 50. В середине того же года состоялся первый полет аппарата, завершившийся аварией и повреждением крыла беспилотника. В 2016 году работы практически приостановились, а в начале 2017 года Alphabet предложила инженерам Titan перейти в другие проекты.

Длина беспилотника Solara 50 составляет 15 метров, а размах крыла — 50 метров. Этот аппарат рассчитан на перевозку полезной нагрузки массой до 32 килограммов. Вся верхняя поверхность аппарата покрыта солнечными панелями, которые в полете должны питать электромотор с тянущим воздушным винтом и бортовое оборудование, а также заряжать аккумуляторы.

Предполагалось, что каждый беспилотник Solara 50 будет выполнять полеты на высоте 20 тысяч метров, причем продолжительность беспосадочного полета должна была составить около пяти лет. Для передачи интернета разработчики проекта Titan планировали использовать сеть стандарта 5G, один из вариантов которой поддерживает обмен данными на скорости до десяти гигабит в секунду.

Проект Loon предусматривает создание интернет-стратостатов, с помощью которых интернет в труднодоступных районах Земли будет раздаваться по стандарту LTE. В 2015 году три крупнейших сотовых оператора Индонезии объявили о намерении использовать стратостаты Loon для обмеспечения интернетом около ста миллионов человек.

С отказом Alphabet от проекта Titan единственной компанией, которая намерена использовать для раздачи интернета беспилотниками, стала Facebook. Ее проект получил название Aquila. Этот беспилотник будет раздавать интернет посредством радиорелейной связи. Покрытие передатчика одного аппарата составит от 40 до 80 квадратных километров, а скорость обмена данными — более 30 гигабит в секунду.

Василий Сычёв

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