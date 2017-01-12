Alphabet отказалась раздавать интернет с беспилотников

Как сообщает 9to5Google, в холдинге посчитали использование беспилотников для раздачи интернета нецелесообразным, решив, что для этих целей лучше подойдут стратостаты проекта Loon.

Разработка интернет-беспилотника велась с 2014 года в рамках проекта Titan. Первый прототип аппарата показали в 2015 году. Он получил название Solara 50. В середине того же года состоялся первый полет аппарата, завершившийся аварией и повреждением крыла беспилотника. В 2016 году работы практически приостановились, а в начале 2017 года Alphabet предложила инженерам Titan перейти в другие проекты.

Длина беспилотника Solara 50 составляет 15 метров, а размах крыла — 50 метров. Этот аппарат рассчитан на перевозку полезной нагрузки массой до 32 килограммов. Вся верхняя поверхность аппарата покрыта солнечными панелями, которые в полете должны питать электромотор с тянущим воздушным винтом и бортовое оборудование, а также заряжать аккумуляторы.