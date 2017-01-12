Станция переливания крови Калининграда срочно ищет доноров I группы крови
Станция переливания крови Калининграда срочно ищет доноров с I группой крови.
Станция переливания крови Калининграда срочно ищет доноров с I группой крови.
«Просим подойти доноров I группы крови с положительным и отрицательным
При этом в новогодние праздники перебоев с поставкой донорских материалов не было — за первые пять рабочих дней нового 2017 года на Станцию пришли более 200 человек.
И, как подчёркивает главный врач Станции Нина Кабанчук, не было ни одного случая медицинских отводов от донаций для заготовки концентрата тромбоцитов,