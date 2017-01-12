Станция переливания крови Калининграда срочно ищет доноров I группы крови

«Просим подойти доноров I группы крови с положительным и отрицательным резус-фактором для пополнения запаса СПК для обеспечения потребности лечебно-профилактических учреждений», — говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

При этом в новогодние праздники перебоев с поставкой донорских материалов не было — за первые пять рабочих дней нового 2017 года на Станцию пришли более 200 человек.