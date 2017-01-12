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12:00 (мск), источник: АиФ Калининград

Станция переливания крови Калининграда срочно ищет доноров I группы крови

Станция переливания крови Калининграда срочно ищет доноров с I группой крови.

Источник: Аргументы и факты

«Просим подойти доноров I группы крови с положительным и отрицательным резус-фактором для пополнения запаса СПК для обеспечения потребности лечебно-профилактических учреждений», — говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

При этом в новогодние праздники перебоев с поставкой донорских материалов не было — за первые пять рабочих дней нового 2017 года на Станцию пришли более 200 человек.

И, как подчёркивает главный врач Станции Нина Кабанчук, не было ни одного случая медицинских отводов от донаций для заготовки концентрата тромбоцитов, из-за погрешностей в питании, хотя это характерно для праздничных дней.

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