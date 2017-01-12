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17:37 (мск), источник: Моя Планета

Антарктической конвой посреди ледяной пустыни сняли из космоса

Спутник заснял, как к самому изолированному месту присутствия людей на Земле — антарктической станции Конкордия — везут тонны топлива, продуктов и оборудования. Но на спутниковом фото колонна выглядит как тонкая черная прерывающаяся линия на белом фоне.

Во время съемки французский спутник Европейского космического агентства (ESA) Pleiades находился на орбите на высоте 700 км над Антарктидой, пишет Live Science.

Конкордия известна как самая удаленная от людей база. Ее ближайший сосед на земле — российская база Восток — находится в 600 км. Даже Международная космическая станция находится ближе к Земле.
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Конкордия расположена на Полярном плато, здесь не только холодно, но и очень сухо (не стоит забывать, что Антарктида хоть и покрыта снегом и льдом, но является самой большой пустыней на Земле). Температура в среднем достигает минус 50 градусов, но может и опускаться до минус 80.

От станции Дюмон-д’Юрвиль конвой до Конкордии идет 10 дней. Разгружают его еще около трех дней, восемь дней — на обратную дорогу.

Удаленность станции используется для научных исследований, в частности, ESA отправляет туда команды для изучения изоляции, сенсорной депривации — станция позволяет моделировать ситуации дальнего космического полета.

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