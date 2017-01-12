Антарктической конвой посреди ледяной пустыни сняли из космоса

Конкордия известна как самая удаленная от людей база. Ее ближайший сосед на земле — российская база Восток — находится в 600 км. Даже Международная космическая станция находится ближе к Земле.

Конкордия расположена на Полярном плато, здесь не только холодно, но и очень сухо (не стоит забывать, что Антарктида хоть и покрыта снегом и льдом, но является самой большой пустыней на Земле). Температура в среднем достигает минус 50 градусов, но может и опускаться до минус 80.