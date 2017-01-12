Частица мощей святого прибыла из Самарской в Нижегородскую область
Туда ее привезли судебные приставы 63 региона.
Туда ее привезли судебные приставы 63 региона.
Передача частиц мощей святого праведного отца Александра Чагринского Митрополитом Самарским и Сызранским Сергием главному судебному приставу Самарской области Владимиру Князеву состоялась на прошлой неделе.
Вчера, 11 января, мощи святого прибыли на нижегородскую землю, где в настоящий момент формируется мощевик со всего Приволжского федерального округа. В дальнейшем он будет передан в дар Переславскому Феодоровскому женскому монастырю, которому на протяжении нескольких лет территориальные органы Федеральной службы судебных приставов оказывают посильную помощь в восстановлении. Передача святыни состоится в городе