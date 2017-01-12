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11:49 (мск), источник: Интерфакс

Убийцу российского посла похоронят на безымянном кладбище в Турции

Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Убийца посла РФ в Турции Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ, ликвидированный местным спецназом, будет похоронен на безымянном кладбище в Анкаре, сообщает в четверг агентство «Анадолу».

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13
фотографий
13
фотографий

В соответствии с турецким законодательством родственники Алтынташа могли забрать его тело из морга в течение 15 дней, однако они не стали этого делать.

По информации агентства, после завершения формальных процедур, связанных с похоронами, тело террориста будет передано для захоронения представителям столичного муниципалитета района Чанкая.

Нападение на посла России в Турции Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. В российского дипломата стрелял 22-летний сотрудник полиции Алтынташ, свой поступок он объяснил недовольством политикой России в Сирии.

Убийца был уничтожен турецким спецназом.

Комментарии
2
Кирилл Сероглазов
Ещё перед похоронами тело убийцы надо в свиную шкуру обернуть. И в яму башку свиную кинуть.
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!!
организаторы терракта подтирают следы...
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