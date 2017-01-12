Убийцу российского посла похоронят на безымянном кладбище в Турции

В соответствии с турецким законодательством родственники Алтынташа могли забрать его тело из морга в течение 15 дней, однако они не стали этого делать.

По информации агентства, после завершения формальных процедур, связанных с похоронами, тело террориста будет передано для захоронения представителям столичного муниципалитета района Чанкая.

Нападение на посла России в Турции Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. В российского дипломата стрелял 22-летний сотрудник полиции Алтынташ, свой поступок он объяснил недовольством политикой России в Сирии.

Убийца был уничтожен турецким спецназом.