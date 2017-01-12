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13:31 (мск), источник: Вести Сочи

Разрушенный участок парапета набережной Сочи должны восстановить за 10 дней

Представители администрации Центрального района Сочи встретились с участниками ДТП, произошедшего на пересечении улиц Чайковского и Новоселов.

Источник: Вести Сочи

Тогда машина врезалась в парапет речной набережной и снесла два пролета. Причиненный ущерб городские власти оценили в 400 тысяч рублей.

Как сообщили в мэрии Сочи, стороны достигли взаимопонимания и заключили соглашение на приведение имущества муниципалитета в первоначальный вид за счет нарушителя. На восстановительные работы отвели не более 10 дней. Пока на данном участке набережной установлены временные металлические ограждения.

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