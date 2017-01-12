Разрушенный участок парапета набережной Сочи должны восстановить за 10 дней
Представители администрации Центрального района Сочи встретились с участниками ДТП, произошедшего на пересечении улиц Чайковского и Новоселов.
Представители администрации Центрального района Сочи встретились с участниками ДТП, произошедшего на пересечении улиц Чайковского и Новоселов.
Тогда машина врезалась в парапет речной набережной и снесла два пролета. Причиненный ущерб городские власти оценили в 400 тысяч рублей.
Как сообщили в мэрии Сочи, стороны достигли взаимопонимания и заключили соглашение на приведение имущества муниципалитета в первоначальный вид за счет нарушителя. На восстановительные работы отвели не более 10 дней. Пока на данном участке набережной установлены временные металлические ограждения.