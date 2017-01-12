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12:05 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Синоптики: на старый Новый год будет легкий мороз и слабый гололед

На старый Новый год ожидается слабый мороз, рассказал SB.BY начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Температура ночью с 13 на 14 января составит -1°С — -7°С, днем -4°С — +1°С. На большей территории страны ожидается кратковременный снег, мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, на дорогах — гололедица.

— В дневные часы все будет подтаивать, а в ночные и утренние часы — слегка подмораживать. Поэтому образуются гололедные явления, будет скользко. Сильных морозов в ближайшее время ждать не приходится.

В начале следующей недели, по прогнозам синоптиков, установится слабо морозная, приятная погода. В ночные часы ожидается -3°С — -10°С, при прояснениях до -12°С. Днем -2°С — -8°С. В отдельных районах снег.

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