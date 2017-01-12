Ледяная библиотека с книгами по три метра в высоту появится на Байкале

«Это будет 420 ледяных книг в развернутом виде, вес каждой — 480 кг, высота книги — 3 метра. Все книги будут поставлены в круг, его внешний диаметр составит 30 метров», — сказал он.

Поделиться своей мечтой сейчас может любой человек на специальном сайте и в соцсетях. Самые оригинальные из них попадут в «Ледяную библиотеку чудес».

Как уточнил глава туроператора «Гранд Байкал» Виктор Григоров, у россиян и иностранцев довольно разные мечты. Соотечественники мечтают о путешествиях и семье, а, к примеру, китайцы о том, чтобы стать космонавтом и открыть новые миры.

Мастера по резке льда начнут свою работу с 16 января, к 4 февраля «библиотека чудес» будет готова.