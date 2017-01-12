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13:32 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии ежегодно увеличивается число детей-инвалидов — Минтруд

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/. В Башкортостане количество детей-инвалидов ежегодно увеличивается на 500 человек. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты населения республики Юрий Мельников на заседании комитета Госсобрания РБ по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Минтрудом республики разработан законопроект, предлагающий усилить социальную поддержку инвалидов.

Как рассказал замминистра, по данным на 1 января, в Башкортостане проживают почти 300 тысяч инвалидов. При этом, по его словам, есть тенденция уменьшения их численности. Эта категория граждан составляет 7,2 процента от общего числа населения республики, что ниже, чем по России. Среди инвалидов около двух процентов — колясочники, 2,2 процента — инвалиды по слуху, 4,5 — по зрению. Именно этим категориям, по словам Юрия Мельникова, в первую очередь необходимо создать условия по доступной среде. В связи с этим Минтрудом республики разработан законопроект, предлагающий внести изменения в закон о социальной поддержке инвалидов и ряд иных нормативных актов. Аналогичный базовый документ разработан на федеральном уровне по поручению Премьер-министра Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Законопроект, который одобрен комитетом и будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании Госсобрания Башкортостана в первом чтении, направлен на обеспечение на территории республики условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам в различных сферах жизнедеятельности. Реализация данного проекта не потребует дополнительных средств из регионального бюджета.

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