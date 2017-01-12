Глава комитета Госдумы по культуре выступил против передачи Исаакия РПЦ
Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ.
Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ.
Я против такой инициативы. Если бы там не было служб, это одно дело. Но службы и так ведутся, не думаю, что необходимы какие-то другие меры.
В то же время он добавил, что не знает никаких подробностей по передаче, поэтому ему «тяжело комментировать».
В минувший вторник
«Информация соответствует действительности. Решение (о передаче собора РПЦ — ИФ) принято. Однако есть масса тонкостей по вопросам будущего использования и передачи храма. Их озвучат в ближайшее время», — сказал Кибитов.
В среду в
Мы полагаем, что при передаче Исаакиевского собора сохранение за ним нынешних музейных функций возможно лишь теоретически. Совместное использование музея и действующего храма сопряжено с целым рядом сложностей, в том числе кардинальным различием предметов реализации музейных и религиозных функций.
Там отметили, что в настоящее время в музеях, функционирующих по подобной схеме — на территории Соловецкого архипелага или
При этом должности директора музея и настоятеля монастыря занимает один человек, единолично сочетая в себе все соответствующие функции.