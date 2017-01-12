Петербург останется собственником здания Исаакиевского собора

Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Петербург юридически останется собственником здания Исаакиевского собора. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов на пресс-конференции в четверг.

«Петербург осуществляет все права и несет всю ответственность как собственник данного объекта. Его юридический статус не меняется. Петербург остается собственником этого здания», — отметил Мокрецов. Он подчеркнул, что речь не идет о передаче собора в собственность.

По его словам, собор передается Русской православной церкви на условиях безвозмездного пользования.