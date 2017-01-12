Петербург останется собственником здания Исаакиевского собора
При этом Русской православной церкви собор будет передан в безвозмездное пользование.
При этом Русской православной церкви собор будет передан в безвозмездное пользование.
Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Петербург юридически останется собственником здания Исаакиевского собора. Об этом сообщил
«Петербург осуществляет все права и несет всю ответственность как собственник данного объекта. Его юридический статус не меняется. Петербург остается собственником этого здания», — отметил Мокрецов. Он подчеркнул, что речь не идет о передаче собора в собственность.
По его словам, собор передается Русской православной церкви на условиях безвозмездного пользования.
Поводом для того, чтобы начать процедуру, является обращение патриарха Кирилла к Георгию Сергеевичу Полтавченко передать в безвозмездное пользование Московской патриархии здание Исаакиевского собора.
По его словам, с 1990 года в Петербурге было передано 304 объекта недвижимости, относящихся к имуществу религиозного назначения. Комитетом имущественных отношений с 2010 года передано 54 объекта религиозного назначения в собственность и 16 объектов в безвозмездное пользование.
В августе 2015 года стало известно, что Церковь просит городскую власть передать ей Исаакиевский собор. Инициатива вызвала горячие споры и протесты со стороны культурной и музейной общественности.
В сентябре 2015 года власти Петербурга приняли решение не передавать Исаакиевский собор Церкви из экономических соображений, а в епархии заявили о намерении оспорить отказ Смольного в суде. Позже это попытались сделать православные активисты, однако суд отклонил их жалобу.