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14:25 (мск), источник: Интерфакс

Петербург останется собственником здания Исаакиевского собора

При этом Русской православной церкви собор будет передан в безвозмездное пользование.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Петербург юридически останется собственником здания Исаакиевского собора. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов на пресс-конференции в четверг.

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«Петербург осуществляет все права и несет всю ответственность как собственник данного объекта. Его юридический статус не меняется. Петербург остается собственником этого здания», — отметил Мокрецов. Он подчеркнул, что речь не идет о передаче собора в собственность.

По его словам, собор передается Русской православной церкви на условиях безвозмездного пользования.

Поводом для того, чтобы начать процедуру, является обращение патриарха Кирилла к Георгию Сергеевичу Полтавченко передать в безвозмездное пользование Московской патриархии здание Исаакиевского собора.
Михаил Мокрецоввице-губернатор Петербурга

По его словам, с 1990 года в Петербурге было передано 304 объекта недвижимости, относящихся к имуществу религиозного назначения. Комитетом имущественных отношений с 2010 года передано 54 объекта религиозного назначения в собственность и 16 объектов в безвозмездное пользование.

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В августе 2015 года стало известно, что Церковь просит городскую власть передать ей Исаакиевский собор. Инициатива вызвала горячие споры и протесты со стороны культурной и музейной общественности.

В сентябре 2015 года власти Петербурга приняли решение не передавать Исаакиевский собор Церкви из экономических соображений, а в епархии заявили о намерении оспорить отказ Смольного в суде. Позже это попытались сделать православные активисты, однако суд отклонил их жалобу.

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