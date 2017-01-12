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18:01 (мск), источник: Моя Планета

Ученые объяснили, почему мамы предпочитают держать детей слева

Австралийские ученые выяснили, почему у человека и животных матери и их дети предпочитают, чтобы каждый из них находился с определенной стороны от другого.

Источник: Reuters
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Как было замечено, матери чаще держат своих детей с левой стороны. Также поступают шимпанзе. Дикие млекопитающие тоже прячут своих детенышей с левой стороны, когда спасаются от хищников, передает New Scientist.

Объяснение этого феномена может лежать в контрастных функциях полушарий головного мозга. Правое отвечает за обработку социальных сигналов и построение отношений. Это полушарие также принимает сигналы от левого глаза. Левое полушарие контролирует аналитическое мышление и языковые способности (и, соответственно, получает данные от правого глаза).

Австралийский ученый Джанин Ингрэм и ее коллеги в университете Тасмании изучили поведение 11 диких млекопитающих со всего мира: лошадей, северных оленей, антилоп, быков, овец, моржей, трех видов китов и двух видов кенгуру.

Выяснилось, что детеныши животных, различные по виду, среде обитания и другим показателям, наиболее комфортно себя чувствовали, когда их мать находилась слева от них.

Таким образом маленькие млекопитающие были способны лучше отслеживать поведение матери и, следовательно, увеличить свои шансы на выживание.

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Такое взаимодействие характерно для нормальных ситуаций. Однако в случае опасности происходит перестановка: взрослые особи, спасая детенышей, держат их слева от себя (то есть, для малыша мама теперь находится справа), чтобы лучше контролировать их.

Когда малыш подрастает, тенденция сходит на нет. Видимо, мать начинает считать, что ее отпрыск уже не столь беспомощен, как раньше, и уровень контроля может быть ниже.

Эти показатели плотно переплетаются с недавним исследованием на людях, которое показало, что, когда дети подходили к взрослым, они, как правило, делали это таким образом, чтобы находиться по левую сторону от них. Благодаря этому расположению, маленькие люди лучше распознают речь и чувствуют себя более защищенными.

Согласно выводам Ингрэм и ее коллег, это обусловлено описанным выше врожденным природным инстинктом и особым устройством головного мозга.

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