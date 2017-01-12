Ученые объяснили, почему мамы предпочитают держать детей слева

Ученые выяснили, что у взрослых людей не бывает «взрослого» мозга

Как было замечено, матери чаще держат своих детей с левой стороны. Также поступают шимпанзе. Дикие млекопитающие тоже прячут своих детенышей с левой стороны, когда спасаются от хищников, передает New Scientist.

Объяснение этого феномена может лежать в контрастных функциях полушарий головного мозга. Правое отвечает за обработку социальных сигналов и построение отношений. Это полушарие также принимает сигналы от левого глаза. Левое полушарие контролирует аналитическое мышление и языковые способности (и, соответственно, получает данные от правого глаза).

Австралийский ученый Джанин Ингрэм и ее коллеги в университете Тасмании изучили поведение 11 диких млекопитающих со всего мира: лошадей, северных оленей, антилоп, быков, овец, моржей, трех видов китов и двух видов кенгуру.