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15:15 (мск), источник: Meduza

В Австралии разыскивают квокку. Она сбежала с острова квокк на барже

С острова Роттнест на материковую Австралию сбежала квокка. Теперь власти разыскивают животное, так как опасаются, что в непривычной среде оно погибнет.

Первым квокку заметил сотрудник центра переработки мусора в австралийском городе Перт, расположенном на побережье материка недалеко от Роттнеста. Сотрудник был из ЮАР и, видимо, не знал о существовании таких животных — он решил, что встретился с «большой крысой».

Размытые фотографии «большой крысы» мужчина показал своему коллеге; тот и понял, что на снимке изображена квокка.

По всей видимости, она забралась в мусорный контейнер в поисках еды, а контейнер затем погрузили на баржу и увезли с Роттнеста в Перт.

Местная полиция разыскивает квокку
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На родном острове квокки живут в безопасности — там нет хищников и запрещены автомобили. Судьба животного, оказавшегося на материке, вызывает опасения.

Пока непонятно, куда делась сбежавшая квокка. Центр переработки мусора обнесен забором и окружен кустарником. Возможно, она спряталась в мусоре или нашла лаз в заборе.

Сотрудник департамента парков и дикой природы Мэтт Свэн отметил, что расставлять ловушки бессмысленно — в них с большей вероятностью попадутся дикие кошки или лисы. «Это ситуация поиска иголки в стоге сена», — заявил Свэн. Он надеется, что кто-нибудь заметит квокку, но пока, по словам Свэна, она «в бегах».

Даже если животное найдут, оно уже не вернется в Роттнест — слишком велик риск, что оно подхватило инфекцию и заразит ею своих сородичей на острове. Квокку пристроят в местный зоопарк или парк дикой природы.

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