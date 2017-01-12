В Австралии разыскивают квокку. Она сбежала с острова квокк на барже

Первым квокку заметил сотрудник центра переработки мусора в австралийском городе Перт, расположенном на побережье материка недалеко от Роттнеста. Сотрудник был из ЮАР и, видимо, не знал о существовании таких животных — он решил, что встретился с «большой крысой».

Размытые фотографии «большой крысы» мужчина показал своему коллеге; тот и понял, что на снимке изображена квокка.

По всей видимости, она забралась в мусорный контейнер в поисках еды, а контейнер затем погрузили на баржу и увезли с Роттнеста в Перт.

На родном острове квокки живут в безопасности — там нет хищников и запрещены автомобили. Судьба животного, оказавшегося на материке, вызывает опасения.

Пока непонятно, куда делась сбежавшая квокка. Центр переработки мусора обнесен забором и окружен кустарником. Возможно, она спряталась в мусоре или нашла лаз в заборе.

Сотрудник департамента парков и дикой природы Мэтт Свэн отметил, что расставлять ловушки бессмысленно — в них с большей вероятностью попадутся дикие кошки или лисы. «Это ситуация поиска иголки в стоге сена», — заявил Свэн. Он надеется, что кто-нибудь заметит квокку, но пока, по словам Свэна, она «в бегах».

Даже если животное найдут, оно уже не вернется в Роттнест — слишком велик риск, что оно подхватило инфекцию и заразит ею своих сородичей на острове. Квокку пристроят в местный зоопарк или парк дикой природы.