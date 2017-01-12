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14:07 (мск), источник: Интерфакс

Траты россиян на Новый год оказались минимальными за пять лет

Москва. 12 января. INTERFAX.RU — В декабре траты россиян выросли на 17,7% по сравнению с ноябрем, однако без учета инфляции их уровень оказался самым низким за последние пять лет, сообщил исследовательский холдинг Ромир.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили социологи, годовой рост расходов по сравнению с декабрем 2015 года составил 4,3%, в то время как годовая инфляция, по данным Росстата, составила 5,4%.

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Таковы результаты исследовательской панели Romir Scan Panel, основанной на данных потребления 35 000 россиян, 13 000 домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.

Россияне в предновогодний период умеренно тратились на угощения к праздничному столу: от общего объема затрат на продукты пришлось 51%. Таким образом, по данным социологов, рост расходов в декабре был связан, в первую очередь, с приобретением подарков.

В регионах максимальные показатели по уровню роста расходов в декабре зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке, где за месяц траты выросли на 28,6%. На северо-западе и юге страны россияне потратили в декабре в среднем на 18,4% больше, чем месяцем ранее.

Минимальный рост расходов был выявлен в Приволжском федеральном округе, где жители потратили в декабре на 12,4% больше, чем в ноябре.

В Москве рост составил 19,7% по сравнению с ноябрем, годовое же повышение затрат составило 5,2%. Траты жителей Санкт-Петербурга за месяц выросли на 16,1%, а в годовом выражении — на 14,5%.

В среднем жители городов-миллионников в предпраздничный период потратили на 16,3% больше, чем в ноябре, и на 1,2%, чем в прошлом декабре.
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Жители городов с населением свыше 500 тысяч человек оставили в магазинах на 19,1% больше, чем в ноябре, однако по сравнению с декабрем 2015 года смогли сэкономить 1,2%. В городах с населением 100−500 тысяч человек траты выросли на 17,6% к ноябрю и на 7,6% к декабрю 2015 года.

Среди доходных групп максимальное повышение расходов позволили себе россияне с низким доходом, потратив в декабре практически на четверть (24,5%) больше, чем в ноябре. Респонденты со средним доходом увеличили траты на 18,2%, а россияне с высоким уровнем дохода — на 14,7%. Как отмечают социологи, ни одна из доходных групп в годовом выражении не преодолела уровень инфляции.

Комментарии
4
гриша гордиенко
Тратить не на что...
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А Б
Ничего удивительного в этом нет и быть не может. Населению просто нечего тратить. Благодаря неустанной и неусыпной заботе власти, ввергнувшей страну в кризис и санкции, у населения просто не стало средств, которые оно могло бы потратить на приобретение товаров, не являющихся предметами первой необходимости.
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Владимир Пацак
На тысячу х на пятьсот с Вами согласен. Позор Вове перестукину!
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