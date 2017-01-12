Траты россиян на Новый год оказались минимальными за пять лет

Как сообщили социологи, годовой рост расходов по сравнению с декабрем 2015 года составил 4,3%, в то время как годовая инфляция, по данным Росстата, составила 5,4%.

Таковы результаты исследовательской панели Romir Scan Panel, основанной на данных потребления 35 000 россиян, 13 000 домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.

Россияне в предновогодний период умеренно тратились на угощения к праздничному столу: от общего объема затрат на продукты пришлось 51%. Таким образом, по данным социологов, рост расходов в декабре был связан, в первую очередь, с приобретением подарков.