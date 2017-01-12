Куда пойти в выходные в Перми? Афиша на 14—15 января

Первая рабочая неделя 2017 года подходит к концу и пермяки с нетерпением ждут заслуженных выходных. Уже в воскресенье горожане и гости краевой столицы смогут увидеть, как на городской эспланаде появляются ледовые скульптуры, а в субботу приют для кошек «Матроскин» приглашает отпраздновать свой день рождения.

14 января.

11.00, 13.30 — ТЮЗ — Спектакль «Елена Премудрая» (7+);.

11.30 — 23.30 — ул. Советской армии, 9 — Фестиваль «Сочельник» (Мастер-классы по берестоплетению, гончарной истории, куклам Рождества, изготовление домашних вертепов впрок, святочные обходы дворов, концерт фольклорной студии «Васильев вечер», конкурс артистов огненного жанра и фаер-групп России «Крещенские огни»);.

12.00 — Планетарий — Представление «Приключения зайчонка Тафика» (5+);.

12.00 — 15.00 — ТОС «Светлый», ул. Рабочая, 19 — Азбука грамотного садовода (процедура проведения общего собрания, документы, социальные сети, интернет, смс-информирование; составление сметы, расчет взносов, годовая и квартальная отчетность, что делать с заброшенными участками);.

13.00 — Приют для кошек «Матроскин» — День рождения приюта (кинопоказы, воздушные шарики, поздравительные открытки от котиков и возможность подарить подарки подопечным приюта);.

14.00 — Комсомольский проспект, 65 — Уникальный проект «Юный фармацевт»;.

14.30 — 16.00 — ул. Тимирязева, 26 — Бесплатные занятия по танцу трайбл;.

15.00 — Планетарий — Представление «Закат эпохи динозавров» (6+);.

15.30 — 17.00 — Комсомольский проспект, 4 — Мастер-класс для детей по печатной графике;.

15.00 — 18.00 — Детский центр досуга и творчества «Родина», ул. Вильямса, 1 — Концертная программа с танцплощадкой «Этот старый Новый год» с участием творческих коллективов ДЦ «Родина»;.

17.00 — Планетарий — Представление «За чертой земного притяжения» (10+);.

18.00 — Театр «У Моста» — Спектакль «Ночь Св. Валентина» (16+);.

19.00 — Планетарий — Представление «Энергия Вселенной» (12+);.

19.00 — ТЮЗ — Спектакль «Лондон» (18+);.

15 января.

10.30 — Планетарий — Представление «Круиз по Солнечной системе» (7+);.

11.00, 13.30 — ТЮЗ — Спектакль «Елена Премудрая» (7+);.

11.00 — 17.00 — ул. Советской армии, 9 — Фестиваль «Сочельник» (конкурсный просмотр вертепов, игра «Собери символы Рождества», угощение пельмешками);.

12.00 — Планетарий — Представление «Куда исчезло солнышко?» (5+);.

Время уточняется — Ледовый городок на эспланаде — Конкурс снежных и ледовых скульптур «Зимний вернисаж» (процесс создания снежных и ледовых шедевров смогут увидеть все жители и гости Перми);.

13.00 — Школа керамики «Лепота», ул. Краснова 24а — Занятие по лепке из глины;.

15.00 — Планетарий — Представление «Под звездным небом планетария» (8+);.

18.00 — Театр «У Моста» — Спектакль «Ночь Св. Валентина» (16+).