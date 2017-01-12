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16:31 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 100 тонн санкционных овощей и фруктов были задержаны таможенниками Нижегородской области в 2016 году

Всего же таможенными органами ПФО за 2016 год было задержано и уничтожено 220 тонн санкционных овощей и фруктов, 20 тонн орехов и 18 тонн лосося.

Более 100 тонн санкционных овощей и фруктов были задержаны таможенниками Нижегородской области в 2016 году. Как сообщил в ходе пресс-конференции 12 января начальник Приволжской оперативной таможни Анатолий Балтыков, в основном они поступали в регион из Москвы.

По его словам, сначала санкционные фрукты и овощи поступают на склады в Москве, а после их маскируют под продукты, произведенные в РФ или продукцию из стран в отношении которых Россия не ввела санкции. После с новыми упаковками, этикетками и подделанными документами они развозятся по близлежащим регионам. Непосредственно в Нижегородскую область злоумышленники попытались ввезти более 100 тонн плодоовощной продукции, однако в итоге она была изъята и уничтожена.

«Схема проста — яблоки, например, из Польши привозят в Москву, там они по поддельным сертификатам становятся уже сербскими и после их развозят по торговым точкам. Так же злоумышленники поступают и с остальными санкционными продуктами», — подчеркнул Анатолий Балтыков.

Всего же таможенными органами ПФО за 2016 год было задержано и уничтожено 220 тонн санкционных овощей и фруктов, 20 тонн орехов и 18 тонн лосося. Кроме того, часть продукции не была уничтожена — 42 тонны овощей просто не пропустили на территорию РФ и их пришлось увезти обратно изготовителю. .

Ранее сообщалось, что более 1100 кг «санкционных» овощей и фруктов из Польши и Испании уничтожено на полигоне бытовых отходов в Нижегородской области.

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