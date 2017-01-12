Брейвик заявил об усилении своих радикальных взглядов в тюрьме

Я стал придерживаться более радикальных взглядов. Я был радикалом с самого начала, но за последние пять лет мой настрой стал еще радикальнее.
Брейвик отметил, что радикализация стала для него «самым серьезным последствием тюремной изоляции».
В свою очередь адвокат террориста Ойстен Стуррвик заявил, что тюрьма сделала его подзащитного «подверженным психическим расстройствам».
Норвежский апелляционный суд приступил во вторник к рассмотрению апелляции, поданной правительством Норвегии на решение суда Осло о признании условий содержания в тюрьме Брейвика негуманными.
Брейвик, убивший в 2011 году 77 человек, в августе 2012 года был приговорен к 21 году заключения. Срок может быть продлен, если власти сочтут, что Брейвик по-прежнему представляет угрозу для общества.
Осужденный имеет доступ сразу к трем помещениям — к жилому, учебному, а также к тренировочному залу, причем он является единственным заключенным в особо охраняемом крыле тюрьмы.
Ему запрещено общаться с другими заключенными, однако он может говорить с охранниками и другим персоналом тюрьмы.