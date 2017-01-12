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15:32 (мск), источник: Интерфакс

Брейвик заявил об усилении своих радикальных взглядов в тюрьме

Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Террорист Андерс Брейвик заявил, что заключение в норвежской тюрьме повлияло на его взгляды, сделав их более радикальными, сообщает агентство The Associated Press.

Источник: Reuters
Я стал придерживаться более радикальных взглядов. Я был радикалом с самого начала, но за последние пять лет мой настрой стал еще радикальнее.
Андерс Брейвик

Брейвик отметил, что радикализация стала для него «самым серьезным последствием тюремной изоляции».

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В свою очередь адвокат террориста Ойстен Стуррвик заявил, что тюрьма сделала его подзащитного «подверженным психическим расстройствам».

Норвежский апелляционный суд приступил во вторник к рассмотрению апелляции, поданной правительством Норвегии на решение суда Осло о признании условий содержания в тюрьме Брейвика негуманными.

Брейвик, убивший в 2011 году 77 человек, в августе 2012 года был приговорен к 21 году заключения. Срок может быть продлен, если власти сочтут, что Брейвик по-прежнему представляет угрозу для общества.

Осужденный имеет доступ сразу к трем помещениям — к жилому, учебному, а также к тренировочному залу, причем он является единственным заключенным в особо охраняемом крыле тюрьмы.

Ему запрещено общаться с другими заключенными, однако он может говорить с охранниками и другим персоналом тюрьмы.

Комментарии
1
ММС
На свободу с грязной совестью.
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