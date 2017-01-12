Брейвик заявил об усилении своих радикальных взглядов в тюрьме

Я стал придерживаться более радикальных взглядов. Я был радикалом с самого начала, но за последние пять лет мой настрой стал еще радикальнее.

Брейвик отметил, что радикализация стала для него «самым серьезным последствием тюремной изоляции».

«Синдром Брейвика» или исламисты: что произошло в Мюнхене

В свою очередь адвокат террориста Ойстен Стуррвик заявил, что тюрьма сделала его подзащитного «подверженным психическим расстройствам».

Норвежский апелляционный суд приступил во вторник к рассмотрению апелляции, поданной правительством Норвегии на решение суда Осло о признании условий содержания в тюрьме Брейвика негуманными.